Temps sec et plus ou moins ensoleillé pour toute la semaine

(Belga) Lundi après-midi, le temps restera sec et le soleil se partagera le ciel avec des champs nuageux, indique l'Institut royal de météorologie Les maxima seront compris entre 20° à la Côte et 24° en Campine, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Lundi soir et durant la nuit, le temps restera sec et, dans un premier temps, les éclaircies deviendront plus larges sur l'ensemble des régions. Dans le courant de la nuit, des champs nuageux plus nombreux s'enfonceront dans le territoire à partir de la Côte. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel pourrait toutefois rester peu nuageux à serein durant toute la nuit. Les minima se situeront entre 9° en Hautes-Fagnes et 15° dans le nord-ouest du pays. Le vent, d'abord de secteur ouest, virera au secteur nord et deviendra faible dans l'intérieur des terres. Mardi, le temps restera globalement sec avec, surtout le matin, assez bien de nuages pouvant éventuellement laisser échapper quelques gouttes. L'après-midi, les éclaircies devraient devenir plus nombreuses dans l'intérieur des terres, avec même un temps très ensoleillé au littoral. Les maxima seront compris entre 19° sur la plage et 22° dans le centre du pays. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur nord. Durant le reste de la semaine, le temps sera toujours sec et un peu plus chaud avec des périodes ensoleillées. Le week-end, à nouveau un peu plus frais avec risque d'une ondée. (Belga)