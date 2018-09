Temps sec jusque lundi au moins, à part quelques averses locales vendredi après-midi

(Belga) Jeudi après-midi, le temps sera sec et ensoleillé à partir du nord-ouest du pays, contrairement au sud-est du territoire où règneront une nébulosité abondante et de faibles pluies, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Progressivement, le temps deviendra sec sur toutes les régions. Les maxima varieront entre 13° et 14° sur les hauteurs ardennaises, et entre 18° et 19° dans le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur nord, avant de faiblir le soir.

Jeudi soir et dans la nuit, les éclaircies continueront à s'élargir mais de la brume pourra se former ci et là. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le ciel restera partiellement nuageux, les nuages bas et le brouillard limitant localement la visibilité. En fin de nuit, des cumulus atteindront la région côtière. Il fera assez frais: les minima oscilleront entre 5° en Hautes-Fagnes et 8° ou 9° dans l'ouest. Vendredi et samedi, le temps sera sec et ensoleillé partout en matinée. Sur le nord du pays, l'apparition de cumulus et d'une averse sera possible dans l'après-midi. Les maxima oscilleront de 16° à 20°. Dimanche et lundi, le temps sera lumineux malgré la présence en altitude d'un voile nuageux. Les maxima oscilleront entre 18° et 23° dimanche, et jusqu'à 25° lundi. (Belga)