(Belga) Le temps sera sec lundi avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux, indique l'IRM qui évoque des maxima compris entre 23 et 29 degrés.

Les éclaircies seront plus larges au littoral et sur l'ouest, tandis qu'on prévoit davantage de nuages sur l'est. Les maxima oscilleront autour de 23-24 degrés à la mer et en Haute Ardenne, et varieront entre 26 et 29 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord-ouest. (Belga)