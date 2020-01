Temps sec pour le week-end

(Belga) Samedi après-midi, nous profiterons d'abord de belles éclaircies. Progressivement, des champs nuageux se feront de plus en plus nombreux à partir du nord du pays. Quelques ondées éparses seront possibles dans les régions proches de la frontière avec les Pays-Bas ainsi qu'en Ardenne. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima s'échelonneront de 2 à 4 degrés en Ardenne et de 6 à 8 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'Institut Royal météorologique (IRM).

Dans la nuit de samedi à dimanche, les champs nuageux resteront généralement nombreux, mais des ouvertures transitoires interviendront par moments. En Ardenne, les nuages bas seront par contre tenaces et donneront parfois lieu à des visibilités réduites. Quelques faibles précipitations sous forme d'averse ou de bruine seront possibles principalement dans le nord-est du pays et en Ardenne. En fin de nuit, le ciel pourrait s'ouvrir sur la moitié ouest du pays et sous ces éclaircies, des bancs de brouillard pourront localement se former. Les minima se situeront entre 1 et 5 degrés. Dimanche, le temps sera calme et sec avec une alternance d'éclaircies parfois bien présentes mais aussi des champs nuageux. Les maxima se situeront autour de 4 ou 5 degrés en Ardenne et de 6 à 8 degrés dans la plupart des autres régions. Lundi, la journée débutera probablement avec des nuages bas sur la plupart des régions et la possibilité de brouillard sur l'est. Progressivement la grisaille matinale se dissipera avec le retour de périodes ensoleillées l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés. Mardi, une faible perturbation ayant traversé le pays durant la nuit précédente s'évacuera par l'est. A l'arrière, nous retrouverons quelques éclaircies sur la moitié ouest. L'après-midi, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Il y aura un risque de quelques averses, surtout sur l'ouest. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés. (Belga)