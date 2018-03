Temps sec, soleil et quelques nuages dans l'après-midi

(Belga) Des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux, jeudi après-midi. Seule une faible averse isolée sera possible. Les nuages prendront le dessus dans les heures suivantes depuis le sud-ouest. Les maxima oscilleront entre 6 et 9 degrés en Haute Belgique et 10 à 12 degrés ailleurs, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi soir, une zone de pluie traversera le pays depuis le sud-ouest. Les éventuelles averses pourront avoir un caractère hivernal sur les reliefs. Mais les régions situées le plus à l'est échapperont en grande partie aux précipitations. En seconde partie de nuit, le temps deviendra généralement sec et le ciel se dégagera depuis la frontière française. Minima de 0 à 2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et proches de 3 ou 4 degrés ailleurs. Vendredi matin, de belles périodes ensoleillées sont attendues. Assez rapidement, le ciel se couvrira, suivi d'une zone de pluie l'après-midi à partir de la France. Maxima de 8 à 11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 11 à 13 degrés ailleurs. Vent modéré d'est à sud-est. Vendredi soir, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. Dans le courant de la nuit, la zone de pluie se décalera vers les Pays-Bas. Samedi matin, une zone de pluie quittera notre pays par le nord. Un temps variable suivra avec des éclaircies mais aussi le risque de quelques averses, surtout l'après-midi. Maxima entre 6 et 11 degrés sous un vent modéré de sud-ouest. (Belga)