Temps variable avant un bref retour du soleil jeudi

(Belga) Mardi après-midi, la nébulosité sera abondante sur la moitié sud-est du pays avec des périodes de pluie ou quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Ailleurs, il fera pratiquement sec avec des nuages et des éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique. À la mer, les éclaircies se feront plus larges. Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes Fagnes et 24°C en Campine. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort d'ouest à sud-ouest. Sur le sud-est, le vent sera faible et variable.

Mardi soir et en première partie de nuit, seule une averse locale sera possible. Plus tard, le ciel se couvrira depuis le sud-ouest avec de nouvelles averses ou périodes de pluie. Un coup de tonnerre sera possible. En Ardenne, du brouillard n'est pas exclu. Les minima oscilleront entre 12°C et 16°C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest revenant vers le sud. Mercredi, il fera très nuageux avec des averses locales ou des périodes de pluie, et des maxima allant de 19°C à 24°C. Jeudi, il fera généralement sec, sous un mercure qui affichera jusqu'à 25°C. (Belga)