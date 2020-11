Temps variable avant un net refroidisement ce week-end

(Belga) Le ciel sera généralement très nuageux dans le nord du pays jeudi après-midi, alors que dans le centre, il se partagera entre nuages et éclaircies. Sur la moitié sud du pays, le temps sera ensoleillé. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés sous un vent faible de direction variable ou parfois de secteur sud, indique l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit suivante, le ciel deviendra très nuageux sur l'ouest et le nord du pays, avec un risque de quelques faibles pluies et localement une formation de bancs de brouillard. Ailleurs, le ciel sera plus changeant avec de la brume ou du brouillard. Les minima se situeront entre -1 et +7 degrés, sous un vent toujours faible de direction variable ou de secteur sud. La journée de vendredi débutera sous un ciel très nuageux à couvert avec localement de la brume ou du brouillard. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront, même si les nuages resteront dominants sur le nord-ouest du pays et pourraient y laisser échapper quelques faibles pluies ou un peu de bruine. Le temps restera sec ailleurs. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud-est à est. La journée de ce samedi débutera avec un temps ensoleillé sur les hauteurs de l'Ardenne. En plaine, l'atmosphère sera plus brumeuse avec, par endroits, du brouillard et/ou des nuages bas qui se dissiperont graduellement durant l'avant-midi et le temps deviendra alors ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Les maxima se situeront entre 8 et 10 degrés dans le fond des vallées de l'Ardenne ainsi que les régions de plaine, autour de 10 ou 11 degrés dans le centre, et pourraient même atteindre 12 degrés sur les sommets des Hautes-Fagnes, à la suite d'une inversion thermique. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur est, revenant plus tard au secteur est à nord-est. Dimanche matin, de la grisaille sera présente en plusieurs endroits du pays. Elle laissera ensuite place à un temps à nouveau ensoleillé mais sensiblement plus froid que les jours précédents, avec des maxima de 1 à 5 degrés. (Belga)