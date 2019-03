Temps variable avec des averses lundi après-midi

(Belga) Lundi après­-midi, le temps sera encore variable à très nuageux avec des averses ou des périodes de pluie qui quitteront progressivement le territoire belge vers l'Allemagne et le Luxembourg, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront être accompagnées de grésil et de quelques coups de tonnerre. Sur les Hautes Fagnes, quelques précipitations hivernales seront temporairement possibles. Ailleurs, il fera plus sec avec une alternance entre des passages nuageux et de belles périodes ensoleillées. Les températures seront comprises entre 5°C en Hautes Fagnes et 9 à 10°C en Basse-Belgique.

Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest, s'orientant à l'ouest­-sud­-ouest ou au sud­-ouest. Des rafales de 50 à ­60 km/h seront encore possibles. Au passage de la zone d'averses, le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort de secteur sud­-sud­-ouest ou sud­-ouest avec des rafales pouvant temporairement atteindre les 80 ou ­90 km/h. Plus tard, le vent diminuera également sur l'est. En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, le ciel deviendra à nouveau partiellement à très nuageux avec des averses. Celles­-ci pourront être accompagnées d'un peu de grésil et d'un coup de tonnerre. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourront même prendre un caractère hivernal. Les minima seront compris entre 0°C ou 1°C en Hautes Fagnes et 4°C sur l'ouest. Mardi, la nébulosité sera variable avec quelques averses qui traverseront le pays d'ouest en est. Les maxima varieront entre 4°C en Ardenne et 10°C ou 11°C en Basse-Belgique.