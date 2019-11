Temps variable avec quelques averses ce mercredi

(Belga) Mercredi, le temps restera variable avec quelques averses, qui pourront encore prendre un caractère hivernal en Ardenne, entrecoupées de périodes sèches avec des éclaircies, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront compris entre 2° et 3° sur les sommets ardennais et entre 8° et 9° en plaine, sous un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant au sud en fin de journée.

Dans la nuit, le temps deviendra temporairement plus sec. En fin de nuit, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest et il s'en suivra de la pluie à partir de la frontière française. En Ardenne, il pourra s'agir de faibles chutes de neige. Les minima oscilleront entre 0° en Hautes-Fagnes et 5° à la mer. Le vent sera généralement modéré, s'orientant du sud vers le sud-est. Jeudi, il fera très nuageux avec de la pluie à partir de la frontière française. Des précipitations hivernales seront à nouveau possibles en Ardenne mais il fera plus sec dans l'après-midi. Jusqu'au week-end, il fera variable et frais. (Belga)