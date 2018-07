Temps variable avec quelques averses possibles jusqu'à mercredi

(Belga) Dimanche après midi, le ciel sera partiellement nuageux avec des champs de nuages moyens et élevés, annonce l'Institut royal de météorologie. Dans l'ouest, la nébulosité augmentera progressivement avec un risque de faibles précipitations. Les maxima oscilleront entre 23° à la Côte et 28° dans l'intérieur du pays. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré dans le centre et modéré à assez fort au littoral.

Dimanche soir, un risque de faible pluie subsistera particulièrement sur la moitié nord-ouest du pays. Dans la nuit, le temps deviendra sec avec parfois de larges éclaircies. Les minima seront compris entre 14° et 19°. Le vent sera faible et variable dans le sud-est du pays et faible à modéré de secteur sud ailleurs. Lundi et mardi, soleil et nuages se partageront le ciel, avec quelques averses possibles et de l'orage dans l'est du pays. Les maxima iront de 25° à 31° lundi, et de 22° à 28° mardi. Mercredi, la nébulosité sera encore plus abondante, avec des températures comprises entre 22° et 28°. Jeudi signera le retour des conditions résolument estivales, avec un temps sec et ensoleillé et un mercure atteignant jusqu'à 30°. (Belga)