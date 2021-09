Temps variable cet après-midi avant une fin de semaine pluvieuse

(Belga) Le temps sera variable mercredi après-midi avec quelques averses. Celles-ci pourraient être ponctuées par des coups de tonnerre sur le nord-ouest et l'ouest du pays. Les maximas seront compris entre 11 degrés dans les Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre du pays. Des rafales de vent allant de 50 à 60 km/h sont prévues dans le courant de la journée.

Le temps restera variable au cours de la nuit avec encore quelques passages nuageux donnant lieu à des averses localisées. Les minima seront compris entre 2 et 10 degrés. La journée de jeudi débutera avec de larges éclaircies avant de se couvrir au cours de la journée. Le temps restera généralement sec avec une possibilité de faibles averses sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. La fin de la semaine sera pluvieuse, notamment vendredi et dimanche matin. Les températures devraient varier entre 13 et 18 degrés durant tout le week-end. (Belga)