Temps variable et venteux

(Belga) La nébulosité sera variable à parfois encore abondante, jeudi après-midi, avec des périodes de pluie ou d'averses. Ces dernières pourront être plus marquées et accompagnées d'un coup de tonnerre en Haute Belgique. Le vent soufflera encore assez fort avec des rafales de 70 km/h, surtout sur le relief, avant de perdre en intensité pour devenir modéré avec des pointes de 50 km/h, selon l'IRM. Certaines provinces sont encore placées en vigilance "jaune" jusqu'à 16h.

Quelques averses résiduelles se produiront encore ce soir sur le sud-est du pays. Le ciel se dégagera dans la partie nord-ouest. La nuit prochaine, le temps deviendra sec sous un vent plutôt modéré sauf au littoral où il pourrait encore souffler assez fort. Les minima seront compris entre des valeurs proches de 0 degré en Haute Belgique, 3 à 5 degrés dans le centre et 10 à la Côte. Vendredi, la journée débutera sous de larges éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante à partir des Pays-Bas. L'après-midi, le ciel sera changeant, accompagné de quelques averses dans le nord du pays. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés, tandis que les rafales pourront encore atteindre 60 km/h ou plus. Ce week-end, l'IRM prévoit un temps plus calme et généralement sec avec parfois des périodes ensoleillées. Le thermomètre affichera entre 9 à 14 degrés. (Belga)