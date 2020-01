Temps variable jusqu'en fin de semaine

(Belga) Mercredi en début d'après-midi, le ciel sera très nuageux sur l'ouest du pays, avec graduellement des pluies à partir du littoral. Ailleurs, le temps sera encore temporairement sec avec des éclaircies mais aussi des voiles de nuages élevés, indique l'IRM.

Dans le courant de l'après-midi, les pluies sur l'ouest du territoire progresseront vers le centre puis l'est du pays. En fin de journée, le temps deviendra déjà plus sec sur l'ouest. Il fera très doux avec des maxima de 8° à 10° sur les hauteurs de l'Ardenne, et de 10° à 12° ailleurs. Le vent sera assez fort de secteur sud à sud-ouest avec des rafales autour de 60 voire localement 70 km/h. En début de soirée, des pluies toucheront encore l'est du pays. Ailleurs, il fera déjà généralement sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. Ensuite, le temps deviendra sec partout, sous un ciel souvent dégagé. En seconde partie de nuit, des nuages bas se formeront toutefois sur la Lorraine belge ainsi qu'une grande partie de l'Ardenne, et y réduiront souvent la visibilité. Les minima se situeront entre 0° et 2° sur les hauteurs ardennaises, et autour de 3° ou 4° ailleurs. Jeudi, le temps sera sec avec d'abord de la grisaille et parfois du brouillard dans plusieurs régions. L'après-midi, les nuages bas se dissiperont progressivement, et les maxima seront compris entre 6° et 11°. Vendredi, un passage pluvieux précédera un temps variable par l'ouest, sous des maxima semblables à ceux de jeudi. Durant le week-end, le temps sera plus sec, à quelques averses résiduelles près, mais graduellement plus frais. (Belga)