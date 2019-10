Toujours autant de pluie chez nous

(Belga) Stromae et Orelsan seraient bien d'accord avec l'Institut royal météorologique ce jeudi: la pluie est encore de la partie cet après-midi, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Vendredi, averses marquées et parfois orageuses viendront nous rappeler cette ritournelle.

Le ciel restera très nuageux sur la partie est du pays jeudi après-midi. Ailleurs, le temps sera plus changeant, se ponctuant même de quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 11°C et 14°C en Ardenne et autour de 15 à 17°C dans les autres régions. En soirée, quelques averses pourront éclater par endroits. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure sur la région côtière. Les éclaircies s'élargiront par contre progressivement sur l'ouest et le centre du pays. Le mercure descendra pendant la nuit jusqu'à 10 à 12°C. Le vent, modéré en journée, s'intensifiera en fin de nuit, avec des rafales de 40 ou 50 km/h. Vendredi à l'aube, des averses toucheront le littoral et se propageront ensuite vers les autres régions. Elles pourront être intenses localement et prendre un caractère orageux, notamment à la mer. Le temps deviendra plus sec avec des éclaircies durant l'après-midi, à l'exception de la Côte. Les maxima se situeront entre 11°C sur les hauteurs ardennaises et 14 ou 15°C en plaine. La nuit, le risque d'averse persistera, à l'image du week-end.