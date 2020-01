Toujours un temps assez doux mais venteux

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé mais assez venteux jeudi après-midi avec des maxima compris entre 8°C en Haute Ardenne et 10 ou 11°C dans les autres régions. Le vent deviendra modéré à parfois assez fort du secteur sud, avec des rafales jusqu'à 50 km/h, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit suivante, le temps restera sec et assez doux avec des éclaircies et toujours des voiles d'altitude. La nébulosité augmentera cependant en fin de nuit à partir de la Côte et le temps deviendra pluvieux sur l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre 2 et 9°C sous un vent assez soutenu du secteur sud, avec des rafales autour de 40 à 50 km/ h. Vendredi matin, le temps deviendra très nuageux à couvert partout et une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Elle sera suivie d'un temps variable avec des éclaircies et quelques passages nuageux parfois porteurs d'une averse à partir de la Côte. Les maxima resteront encore doux pour la saison, et seront compris entre 6 et 10°C. Le vent sera modéré de secteur sud, s'orientant après le passage de la perturbation au sud­-ouest. Samedi, la nébulosité sera variable avec, çà et là, un risque d'une averse qui pourra être hivernale sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 2°C en Hautes Fagnes et 7°C à la mer sous un vent faible à modéré virant au nord-ouest. Dimanche, enfin, le ciel sera généralement peu nuageux et sec. Les températures seront proches des normales saisonnières avec des maxima de 2°C à 8°C sous un vent faible à modéré de nord à nord-ouest. On notera également le retour de faibles gelées nocturnes. (Belga)