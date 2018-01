Touristes bloqués dans les Alpes suisses: retour à la normale prévu dans la journée

(Belga) Les quelque 13.000 touristes coupés du monde depuis deux jours dans la station alpine suisse de Zermatt en raison des fortes précipitations neigeuses pourront bientôt reprendre le train s'ils le souhaitent, a indiqué mercredi la commune.

"La ligne de chemin de fer Zermatt - Täsch va rouvrir. Le premier train partira à 11h15. La ligne de chemin de fer Täsch - Viège reste fermée", a annoncé la station, situé dans le canton du Valais (sud-ouest), sur son site internet. Mardi, quelques vacanciers avaient pu quitter Zermatt grâce à un pont aérien (hélicoptères) mis en place dans l'après-midi. Selon un photographe de l'AFP présent dans la région, les voies de chemin de fer entre Täsch, petit village situé à 6 km de Zermatt, et Viège ne sont pas encore dégagées, avec à certains endroits un mètre de neige encore présent. Toutefois, "des bus de remplacement fonctionnent" entre Täsch et Viège, selon les autorités de Zermatt. La station dispose au total de 13.400 lits touristiques, dont 7.200 dans les hôtels et 6.200 dans des appartements. La population de la commune s'élève, elle, à environ 5.500 habitants. Ces derniers jours, des coulées de boues, des chutes de pierre et le risque d'avalanche ont provoqué la fermeture de plusieurs routes dans le canton du Valais. Les alertes sur les avalanches sont toutefois désormais levées, selon Meteo Suisse. (Belga)