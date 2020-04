Prévisions météo: le soleil partira dans trois jours, mais pas la douceur

Le beau temps est déjà de retour en Belgique. Ce mercredi après-midi, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Il fera doux avec des maxima compris entre 14 et 19°C, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible de secteur est. Quelques voiles d'altitude se formeront dans la soirée mais sans apporter de pluie. Les minima descendront, pendant la nuit, à 7°C sur les sommets de l'Ardenne et à 1°C dans l'ouest.

Jeudi, le temps sera sec et les périodes ensoleillées alterneront avec des nuages élevés. Dans le courant de l'après-midi, quelques champs nuageux de moyenne altitude pourront atteindre le pays à partir de la France. Il fera très doux avec des maxima compris entre 15°C au littoral et 23°C en Campine. Le vent sera faible de direction variable.

Vendredi, les nuages laisseront place aux périodes ensoleillées et inversement. Une averse n'est pas exclue en Ardenne et à la mer. Les maxima évolueront entre 16°C, au littoral, et 22°C, sur l'extrême sud. Le vent sera faible à modéré.

Samedi, le temps deviendra plus variable avec des champs nuageux venus de France. Quelques averses seront surtout possibles en fin d'après-midi et en soirée sur le centre et l'est et elles pourront éventuellement être accompagnées d'un orage. Les maxima évolueront entre 17 et 23°C. Le vent restera faible à modéré.

Dimanche, le temps sera assez nuageux avec un risque de quelques averses. Les maxima atteindront 17°C au littoral et en Hautes-Fagnes et 22°C sur l'extrême sud.