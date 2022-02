Un après-midi au sec et sous le soleil

(Belga) Les derniers bancs de nuages bas devraient disparaître sur l'est du pays. L'après-midi de samedi sera donc ensoleillé, avec des maxima de 4 à 9 degrés et un vent faible de sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Samedi soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé. La nuit sera froide avec des gelées généralisées. Dimanche, le ciel restera bien ensoleillé avec des maxima de 5 degrés dans les Hautes Fagnes à environ 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud­-est, sur les hauts plateaux de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes à 50 km/h. Les températures passeront une nouvelle fois sous zéro degrés la nuit suivante. Lundi, le temps sera encore ensoleillé, même si des champs nuageux feront leur apparition en fin de journée. Il fera sec et les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés, sous un vent modéré de secteur sud­-est. (Belga)