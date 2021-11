Un après-midi ensoleillé avant une fin de semaine nuageuse

(Belga) Le temps reste sec et ensoleillé mercredi après-midi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 7° dans les Ardennes et 11° dans le centre du pays. Durant la nuit de mercredi à jeudi, une zone de nuage bas se déplacera lentement vers le centre. Cependant, des températures négatives et un risque de brouillard sont attendus sur l'est. Les températures varieront entre -5° dans les Hautes-Fagnes et 8° à la Côte.

La journée de jeudi sera grise, bien que quelques éclaircies soient possibles sur l'est du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le soleil fera son arrivée progressivement au cours de la journée. On attend pour cette journée des maxima entre 8° en Haute Ardenne et 13° sur l'ouest du pays. Enfin, durant la soirée de jeudi, le ciel restera nuageux. Toutefois, on peut s'attendre à quelques éclaircies sur l'est du pays et localement quelques conditions glissantes ainsi que du brouillard. La grisaille devrait se dissiper dans la matinée de vendredi, avant qu'une zone de pluie ne gagne progressivement toutes les régions dans le courant de la soirée. (Belga)