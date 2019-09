Un après-midi ensoleillé avec quelques nuages décoratifs

(Belga) Ce jeudi après­-midi, le temps sera ensoleillé et sec avec par moments des nuages élevés et ici et là quelques cumulus de beau temps, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront autour de 21 ou 22 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et seront compris entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Pour vendredi, on prévoit une journée ensoleillée et chaude avec par moments des voiles d'altitude, principalement en matinée. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la côte et 27 degrés en Campine. L'avant­ midi, le vent sera généralement faible et variable ou de secteur est. Dans le courant de l'après­-midi, le vent deviendra parfois modéré et s'orientera au nord dans l'intérieur et au nord à nord­ est à la Côte. Samedi, le temps sera très ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude parfois plus nombreux sur certaines régions. Les températures poursuivront leur hausse avec des valeurs comprises entre 25 degrés en Haute Ardenne, 28 degrés sur le centre et jusque 29 degrés en Campine. (Belga)