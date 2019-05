Un après-midi fait d'éclaircies, mais aussi de quelques averses en Ardenne

(Belga) Vendredi après­-midi, il y aura encore quelques éclaircies, indique l'Institut royal de météorologie. Des cumulus de beau temps se développeront dans l'intérieur du pays, ils pourront devenir plus conséquents et éclater en averses en Ardenne. Un coup de tonnerre n'est d'ailleurs pas exclu sur le relief mais le temps restera ensoleillé au littoral. Les maxima seront compris entre 17° à la mer et 24°, voire localement 25° en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest. A la mer, le vent sera faible et s'orientera progressivement du nord-ouest vers le nord­-est, accentuant la sensation de fraîcheur.

Vendredi soir, les dernières averses quitteront le sud-est du pays. Le temps deviendra alors sec partout et le ciel peu nuageux à serein. En fin de nuit, les nuages se feront plus nombreux sur le nord­-ouest du pays. Les minima seront compris entre 5° et 10° sous un vent faible et généralement variable. Durant le week­ end, le temps sera généralement variable avec, surtout les après­-midis, un risque de quelques averses. Les maxima seront encore doux avec jusqu'à 19° samedi et 22° dimanche. Le temps devrait à nouveau se dégrader dès lundi.