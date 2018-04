Un après-midi frisquet mais sec

(Belga) Samedi après-midi, seules quelques faibles averses isolées sont possibles. Les maxima atteindront 12 à 16 degrés, indique l'IRM. Le ciel sera très nuageux, avec probablement davantage d'éclaircies sur la moitié sud-est du pays.

Samedi soir et la nuit prochaine, le temps deviendra généralement sec avec d'abord quelques éclaircies. Un banc de brouillard isolé est possible. En fin de nuit, le ciel se couvrira depuis la France. Le mercure descendra jusque 4 à 7 degrés et le vent sera faible de direction variable. Dimanche, des pluies et averses en provenance de la France atteindront assez rapidement nos régions. L'après-midi, des orages sont attendus, notamment sur la moitié est du pays. De forts coups de vent et de la grêle sont aussi possibles. Les maxima seront compris entre 12 degrés au littoral, 16 degrés à Bruxelles et 21 degrés en Lorraine belge. Dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, des pluies et averses parfois soutenues et accompagnées d'orage sont encore prévues. Des rafales et de la grêle sont encore à craindre, surtout les premières heures. Les minima oscilleront entre 7 et 11 degrés. Lundi, le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses locales. Le vent sera assez fort à fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 70 km/h. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 13 et 16 degrés ailleurs. Mardi, le 1er mai sera marqué par une prédominance de champs nuageux parfois à l'origine d'averses. Il fera encore assez venteux et très frais pour la saison avec des maxima de 7 à 12 degrés.