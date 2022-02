Un après-midi gris et faiblement pluvieux avant quelques éclaircies

(Belga) Les nuages seront omniprésents cet après-midi avec parfois de légères pluies ou bruine mais quelques petites éclaircies seront possibles sur l'ouest du pays en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures stagneront entre 3 à 5 degrés en Ardenne et 8 à 9 degrés dans le centre et l'ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest et deviendra assez fort à la côte.

Peu de changement pour la soirée et la nuit, les nuages resteront majoritaires avec risque de faibles pluies au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures baisseront à peine avec des minimas situés entre 3 et 4 degrés en Ardenne et 7 degrés ailleurs, le vent restera fort à la côte et modéré ailleurs. La journée de vendredi restera nuageuse et deviendra pluvieuse en en début d'après-midi. En fin de journée, les précipitations deviendront hivernales en Haute-Fagnes. Celles-ci seront suivies de l'apparition d'éclaircies à l'ouest qui atteindront le centre en soirée. Le vent assez fort de sud-ouest se transformera en vent fort de nord-ouest avec des rafales jusqu'à 70 km/h voire un peu plus localement. Le thermomètre oscillera entre 4 et 10 degrés. Le temps s'assèchera durant la soirée et les températures chuteront pour atteindre -2 degrés dans les Hautes-Fagnes, 1 degré dans le centre et 4 degrés au littoral. (Belga)