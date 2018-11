Un après-midi nuageux avec quelques gouttes sur l'est

(Belga) Jeudi après-midi, il y aura beaucoup de nuages avec quelques pluies, principalement dans la moitié est. Il fera plutôt sec jusqu'en fin d'après-midi sur l'ouest. Les températures seront douces avec des maxima de 8 à 14 degrés. Jeudi soir et pendant la nuit, le ciel sera très nuageux avec par moments des pluies et plus tard quelques averses. Le mercure descendra jusqu'à 4 à 8 degrés.

Le ciel sera très nuageux à couvert en ce 1er novembre. Dans la moitié est du pays, nous prévoyons des périodes de faibles pluies à localement modérées ou de la bruine. Ailleurs, le temps restera sec à quelques gouttes près. En fin d'après-midi, le risque de pluie augmentera aussi sur l'ouest. Il fera assez doux avec des maxima compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés dans l'ouest. Jeudi soir et pendant la nuit, le ciel sera très nuageux avec par moments de la pluie et plus tard quelques averses. Dans l'ouest, le temps deviendra plus sec avec le développement d'éclaircies en fin de nuit. Dans la moitié sud-est du pays, des brumes, des champs de nuages bas et localement des bancs de brouillards pourront réduire la visibilité. Les minima varieront de 4 à 6 degrés dans l'intérieur et autour de 8 degrés à la mer. Vendredi matin, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'une ondée locale. Les maxima s'échelonneront de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à de 9 à 11 degrés dans les autres régions. Samedi matin, le temps sera très frais avec de faibles gelées en beaucoup d'endroits et localement des bancs de brouillard. Ensuite, le temps sera ensoleillé avec seulement quelques voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 7 et 10 degrés en Ardenne, et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs.