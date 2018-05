Un après-midi sec et lourd avec des périodes de soleil

(Belga) Lundi après­-midi, le temps restera généralement sec et lourd avec des périodes de soleil. Le risque d'averses orageuses augmentera dans le sud­-est, tandis que les maxima atteindront 22 à 29 degrés. Ce soir et cette nuit, une zone pluvio­-orageuse touchera d'abord la moitié sud puis l'ouest du pays, indiquent les prévisions de l'IRM. Les quantités de pluie resteront localement importantes au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, avec des minima de 14 à 18 degrés.

Cet après­ midi, beaucoup de régions conserveront un temps sec et lumineux. Au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, des nuages cumuliformes apparaîtront graduellement et des averses orageuses encore isolées éclateront en fin d'après­ midi. Une petite averse pourra également se produire le long de l'Escaut. Il fera lourd avec des maxima oscilleront entre 22 ou 23 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes­ Fagnes, et 29 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 28 degrés dans le centre. Ce soir et cette nuit, une zone pluvio­-orageuse assez active remontera depuis la France vers la Belgique. En première partie de nuit, c'est principalement la moitié sud du pays qui sera touchée, avec des quantités de pluie comprises entre 5 et localement 25 litres/m² au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse. En seconde partie de nuit, cette zone de précipitations se déplacera vers la moitié ouest et nous retrouverons des conditions plus sèches en Campine et en Ardenne. Les minima varieront entre 14 et 18 degrés, sous un vent généralement faible s'orientant au nord­-est. Mardi matin, à l'exception de quelques averses isolées, le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies. En milieu de journée, d'intenses averses orageuses aborderont le pays et le traverseront lentement de la Lorraine au littoral. On attend localement de fortes quantités de pluie et de la grêle. Les maxima oscilleront entre 22 et 28 degrés, sous un vent faible et variable. Mercredi matin, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, des éclaircies se développeront avec encore un temps généralement sec. En cours de journée, la nébulosité augmentera progressivement et il s'en suivra des averses orageuses. Les maxima oscilleront entre 23 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, 26 degrés dans le centre et 28 degrés en Campine. (Belga)