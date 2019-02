Un après-midi venteux et pluvieux avant un début de semaine plus sec

(Belga) Les averses seront encore nombreuses sur l'ensemble du territoire dimanche après-midi, sous des températures assez douces comprises entre 7 et 10 degrés. Le début de semaine sera plus sec. L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte jaune pour les vents jusqu'en soirée sur l'ensemble du pays et pour la pluie dans le sud de la Wallonie essentiellement.

Les précipitations pourront être abondantes. En fin d'après­ midi, les averses pourront adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest­ sud­-ouest, tournant vers l'ouest. A la mer, le vent sera assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre des valeurs proches de 85 km/h. Dans la nuit de dimanche à lundi, les averses seront encore présentes et pourront prendre la forme de chutes de neige en Ardenne. L'IRM attend la formation d'une couche de 5 à 10 cm en Hautes Fagnes. Les minima seront proches de ­1 ou ­2 degrés en Hautes Fagnes, de 0 à +2 degrés ailleurs et autour de 4 degrés à la mer. Lundi matin, il fera sec sur la plupart des régions avec même un soleil assez généreux. En Ardenne, le ciel sera par contre encore nuageux. En cours de journée, des champs nuageux nous parviendront du nord­-ouest, accompagnés de quelques faibles averses. Maxima entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés en Basse Belgique. Le vent aura perdu de son intensité et sera modéré. Mardi, un puissant anticyclone se développera sur le centre de la France et stabilisera davantage notre temps. (Belga)