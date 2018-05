Un bassin d'orage cède à Crisnée à cause des orages violents: "C'est la désolation. Les boues sont dans les maisons" (photos)

Les orages ont encore provoqué quelques dégâts ce dimanche soir, comme vous avez été nombreux à nous le signaler via la bouton orange Alertez-nous. Le plan catastrophe a été déclenché à Ostende à cause de nombreuses inondations. Quelque caves ont également été inondées à La Louvière. Des chutes de grêlons impressionnantes ont été aperçues à Mons et aux alentours. Une énorme panne d'électricité a d'ailleurs été constatée dans une bonne partie de la province du Hainaut, parce que la foudre a frappé des cabines. Soignies, Jurbize, Dour étaient dans le noir.

En province de Liège, vous nous avez signalé des coulées de boue, des jardins sous eaux à Oreye, Andenne, Verviers, Awans ou encore Ans.

Mais c'est à Crisnée que la situation a été la plus critique. Un bassin d'orage a cédé laissant s'échapper d'énormes coulées de boue. Philippe Goffin, bourgmestre de Crisnée décrivait la situation ce matin sur Bel RTL à Caroline Haine.

"C'est la désolation. Tout est toujours en place. Les boues sont dans les maisons. C'est excessivement difficile à vivre. Toutes les eaux qui étaient dans les caves, dans les garages ont été pompées, donc cela est terminé. La difficulté, c'est aussi qu'on est lundi, que les gens doivent aller travailler et ce n'est pas simple de laisser leurs biens dans telles conditions. Certains vont essayer de prendre congé pour pouvoir aller travailler et remettre en état leur maison, contacter leurs assurances et faire en sorte que la situation soit rétablie le plus rapidement possible. Le courant a été rétabli. Et cela c'est une bonne chose, cela a permis aux gens de rester chez eux".

La situation à Crisnée hier soir et cette nuit (photos publiées par le bourgmestre)







@Michael Lippens on Facebook



