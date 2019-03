Un beau samedi de printemps avant le retour des nuages

(Belga) De larges éclaircies domineront le ciel ce samedi même si quelques champs nuageux sont possibles et qu'une petite ondée locale n'est pas exclue dans le courant de l'après-midi sur le nord-ouest du pays. Les températures seront printanières, avec des maxima de 17 voire 18 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi soir et durant la première partie de la nuit, le temps sera calme et sec avec de larges éclaircies dans le sud du pays et quelques passages nuageux dans le nord. Après minuit, la nébulosité augmentera dans le nord et le centre, rapidement suivie de quelques faibles pluies locales. Les minima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur variable. Dimanche, une faible zone de pluie transitera du centre vers le sud du pays. A partir du nord, le temps redeviendra rapidement sec et de larges éclaircies se développeront. Les maxima se situeront entre 10 ou 11 degrés à la mer et en Haute Ardenne, et encore 15 degrés dans l'extrême sud. Le vent de nord à nord-est sera généralement modéré, parfois assez fort à la côte. En début de semaine prochaine, de faibles gelées au sol seront possibles. En journée, le temps restera sec, agrémenté de larges éclaircies. Les températures atteindront localement des valeurs proches de 15 degrés, sous un vent faible ou modéré de secteur nord-est. La pluie fera ensuite son retour, avec des averses, des giboulées et une chute du thermomètre attendues de mardi à jeudi. (Belga)