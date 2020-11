Un beau week-end automnal

(Belga) Le temps sera doux et ensoleillé samedi après-midi avec quelques voiles d'altitude. Le thermomètre affichera de 12 à 14°C en Ardenne, 15°C au littoral et 16 voire 17°C ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, faible, soufflera de secteur sud-est.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec et le ciel sera peu à partiellement nuageux. Les minima se situeront généralement entre 4 et 9°C, mais chuteront à 2 ou 3°C en Ardenne. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud-est, puis sud-sud-est. La douceur persistera dimanche avec des températures du même ordre que la veille. En cours de journée, des champs nuageux plus nombreux apparaîtront sur l'ouest, mais le temps devrait rester sec. (Belga)