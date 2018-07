Une vague de chaleur vraiment inédite depuis des semaines s'abat sur l'Europe et la Belgique. Cela ne fait que commencer d'après notre présentatrice météo Vanessa Matagne. Pourquoi? "Ce temps dépend des courants en altitude, du jetstream. Il y a, pour l'instant, peu de mouvements. Et depuis des semaines, une crête anticyclonique, qui remonte des Açores vers la Scandinavie, reste sur l'Europe occidentale. Ce qui nous apporte des courants d'air très chaud et sec sur nos régions. Ce week-end, il y aura un creux avec à la clé un peu plus de fraîcheur et d'instabilité. Mais, dès la semaine prochaine, nous serons à nouveau sous l'influence d'une crête anticyclonique, et il fera à nouveau très chaud. Ce genre de blocage dans l'atmosphère est assez courant en cette période, ça peut durer plusieurs semaines. L'été dernier, des anticyclones touchaient l'Europe de l'Est. chez nous, le temps était un peu plus mitigé. Cette année, c'est l'inverse".

Pourquoi la température ressentie est encore plus chaude?

Ce mardi, il fera 32 degrés maximum. Mais parfois la température ressentie est encore bien plus chaude. "Cela dépend de l'humidité", explique encore notre présentatrice météo Vanessa Matagne. "Dans les prochains jours, il y aura davantage d'humidité dans l'air. Il fera donc très lourd. En fait, quand il fait chaud, notre corps transpire pour se refroidir. Mais, quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, la transpiration a plus de mal à s'évaporer et nous avons donc très chaud".