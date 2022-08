Un ciel assez couvert, mais le risque de pluies reste faible

(Belga) La nébulosité sera plus abondante que les jours précédents en cette fin de week-end, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Ardenne ou à la mer, 24 à 25 degrés sur le centre du pays et 26 degrés en Gaume, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Dimanche après-midi, la nébulosité deviendra de plus en plus abondante à partir de l'ouest du pays. Le temps restera sec bien que quelques gouttes ne puissent être exclues sur l'ouest. Les régions plus à l'est conserveront davantage de soleil. Le vent sera faible. Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps restera assez nuageux. Quelques champs de brume ou de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre 12 degrés en Ardenne et 17 à 18 degrés en plaine. Lundi matin, les nuages seront d'abord encore nombreux et pourront donner l'une ou l'autre ondée sur l'ouest. Ils devraient temporairement laisser la place à de plus larges éclaircies depuis la France. L'après- midi, la nébulosité augmentera à nouveau à l'approche d'une faible perturbation attendue en soirée et la nuit suivante. Quelques averses localisées pourront se manifester. Les maxima atteindront 22 à 23 degrés en Ardenne ou à la mer et 26 à 27 degrés ailleurs. Le vent restera faible à modéré. Mardi matin, le ciel sera partiellement à très nuageux avec localement un risque de quelques gouttes ou de faibles ondées. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte, et 28 degrés dans l'ouest du territoire. (Belga)