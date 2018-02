Un ciel capricieux qui laissera place à quelques offensives hivernales

(Belga) Le temps sera variable jeudi avec quelques averses parfois hivernales, surtout en Ardenne, où des chutes de neige sont prévues sur les hauts plateaux, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le temps sera variable avec des averses, surtout en matinée. Celles-ci se concentreront sur l'ouest et le centre du pays, et auront un caractère hivernale sur l'est avec de la neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure. En cours d'après-midi, la tendance aux averses diminuera à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les maxima atteindront 1 ou 2 degrés en Ardenne, 4 à 6 degrés dans le centre du pays et 7 degrés le long du littoral. Jeudi soir et en début de nuit prochaine, le temps sera temporairement plus sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, des nuages effectueront leur retour accompagnées d'averses de pluie, de neige fondante ou de neige, en se dirigeant de la région côtière vers l'Ardenne. La neige pourra rendre les routes glissantes en seconde partie de nuit et demain matin, surtout sur le centre et l'est du pays. Les minima de 0 à -3 degrés en Ardenne, de 1 ou 2 degrés dans le centre du pays et +3 ou +4 degrés sur l'ouest. (Belga)