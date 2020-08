Un ciel changeant dans l'après-midi

(Belga) Des éclaircies alterneront avec des averses locales samedi après-midi, surtout sur le centre et le nord-ouest du pays. Le temps sera venteux et les maxima oscilleront de 20 à 24 degrés.

Les averses se feront plus rares sur les régions au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps deviendra généralement sec en cours d'après-midi au littoral, avec des éclaircies plus larges. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres. Il sera plus soutenu au littoral, avec des rafales autour de 60 ou 65 km/h. Le temps deviendra temporairement plus sec sur le nord-ouest du pays dans la soirée, avec de larges éclaircies mais parfois quelques nuages d'altitude. Les nuages se feront plus nombreux au sud du sillon Sambre et Meuse et pourraient localement laisser échapper quelques averses. C'est ensuite plutôt à la côte et l'extrême nord-ouest du pays que le risque de pluie augmentera. Les minima seront compris entre 10 ou 11 degrés dans le fond des vallées de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés à la mer. Le temps sera encore généralement sec avec de larges éclaircies sur le centre et le sud du pays dimanche matin. Le ciel deviendra ensuite très changeant avec des averses localisées, mais parfois intenses et ponctuées de quelques coups de tonnerre. (Belga)