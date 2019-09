Un ciel changeant et des températures assez fraiches pour la saison

(Belga) Le ciel sera changeant ce samedi après-midi. Des éclaircies, passages nuageux et averses, parfois accompagnées de coups de tonnerre, se succéderont, sous des maxima compris entre 14 degrés en Haute Ardenne et 18 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, faible ou modéré, soufflera de secteur nord-ouest. A la Côte, il sera assez fort et s'orientera de secteur nord-nord-ouest.

Pendant la nuit, quelques averses pourront subsister sous un ciel partiellement à parfois encore très nuageux. Les minima oscilleront entre 7 et 13 degrés, et le vent faible à modéré soufflera au nord-ouest. Le temps restera à peu près inchangé dimanche, avec des maxima toujours frais pour la saison, compris entre 12 et 17 degrés. Quelques gouttes seront encore possibles lundi avant le retour d'un temps généralement sec mardi et d'une légère hausse du mercure à environ 20 degrés. (Belga)