Un ciel changeant lors des prochains jours

(Belga) Le ciel sera partagé mercredi après-midi entre faibles pluies dans le centre de la Belgique, risque d'ondées locales sur l'est et un temps généralement sec et nuageux à l'extrême ouest, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 13 ou 14°C à la Côte, autour de 16°C dans le centre et 19°C en Lorraine belge.

De larges éclaircies illumineront la plupart des régions jeudi matin, mais dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, pouvant encore laisser échapper une ondée locale. À la Côte, les conditions resteront généralement ensoleillées toute la journée avec toutefois un risque croissant de brume ou de nuages bas en soirée. Les maxima se situeront entre 14°C à la Côte et 18 ou 19°C dans le centre. Vendredi, la journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits, avec de la brume ou même du brouillard. La visibilité s'améliorera ensuite et le ciel deviendra plus changeant. Le temps restera généralement sec avec des maxima de 13 ou 14°C en Hautes-Fagnes ainsi qu'en bord de mer, à 17 ou 18°C dans le centre du pays. (Belga)