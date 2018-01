Un ciel chargé et des températures douces

(Belga) Le ciel restera fort chargé mardi. Quelques éclaircies seront présentes sur l'ouest et une faible zone de pluie et de bruine traversera le pays du littoral vers l'Ardenne en cours de journée, annonce l'IRM.

Le ciel restera très nuageux avec toujours possibilité de quelques gouttes de pluie ou de bruine. Le temps est très doux pour la saison avec des maxima de 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. La nuit prochaine sera douce et humide avec une importante couverture de nuages bas et par endroits encore quelques fines pluies ou bruines, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Minima de 4 à 12 degrés observés en soirée, suivis d'une légère hausse de température sur l'est du pays en cours de nuit. Le vent sera plus soutenu avec des pointes de 50 km/h. Mercredi, le ciel sera généralement couvert avec par moments quelques bruines. Les maxima se situeront entre 8 et 13, voire localement 14 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort, et à la mer parfois fort. Des rafales de 50 à 70 km/h seront possibles. En fin de journée, une zone de pluie intense atteindra le littoral et s'enfoncera dans l'intérieur des terres la nuit suivante. (Belga)