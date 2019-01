Un ciel couvert et des averses hivernales en Ardenne

(Belga) Le ciel sera couvert, voire très nuageux avec localement quelques petites averses, prévoit jeudi l'Institut royal météorologique (IRM). Celles-ci pourraient prendre un caractère hivernal en Ardenne.

Les averses se concentreront à la Côte et sur le relief ardennais, où elles se manifesteront par de la neige. Les maxima ne dépasseront pas 0 ou 1°C en Haute Ardenne, tandis qu'ils oscilleront entre 3 et 6°C en Basse et Moyenne Belgique et se situeront autour de 7°C au littoral. Le vent sera faible à parfois modéré en Ardenne et à la mer. Les nuages occuperont toujours le ciel en soirée et durant la nuit. Des averses seront encore à prévoir, notamment de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure y descendra sous les 0°C et baissera jusqu'à -3°C. Les minima seront compris entre 0 et +5°C ailleurs. La nébulosité restera abondante les prochains jours. (Belga)