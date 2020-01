Un ciel en demi-teinte, entre nuages et éclaircies

(Belga) Le ciel sera hésitant mercredi, entre nuages et éclaircies, annonce l'Institut royal météorologique. De plus faibles averses seront encore possibles mais le temps restera sec dans la plupart des régions. La journée débutera toutefois avec un risque de formation de plaques de glace, tandis que les maxima ne dépasseront pas les 2°C en Hautes Fagnes. Quelques averses de neige seront aussi encore possibles jusque 08h00 environ, pour lesquelles l'IRM émet un avertissement jaune pour conditions glissantes.

En Basse et Moyenne Belgique, le mercure grimpera jusqu'à 7°C ou 8°C. Le vent sera modéré. En soirée et durant la nuit, le temps sera sec partout sous un ciel partiellement nuageux. Des nuages bas pourront éventuellement limiter la visibilité en Haute Belgique. Les minima seront compris entre 0°C en Haute Ardenne et 5°C à la mer. Jeudi, le temps s'adoucira avec des températures comprises entre 5°C et 11°C l'après-midi. Il fera d'abord sec, puis quelques pluies s'inviteront dans la danse à partir de la frontière française. (Belga)