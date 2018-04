Un ciel généralement couvert avec des éclaircies sur l'est

(Belga) Il fera assez nuageux mardi avec un risque de pluie sur le nord du pays. Dans le sud, le temps devrait rester sec avec des éclaircies, rapporte l'IRM.

Les maxima seront compris entre 13 degrés à la Côte et 17 degrés sur l'extrême sud du pays. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré dans l'intérieur du pays et parfois assez fort en bord de mer avec des pointes de 50 km/h. Dans la nuit de mardi à mercredi, la zone de précipitations s'étendra lentement en direction de l'Ardenne sous forme de faibles pluies ou bruines intermittentes. La nuit sera assez douce avec des températures qui redescendront entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 degrés dans le centre du pays. Mercredi, la nébulosité sera d'abord abondante avec quelques périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies pourront se faufiler entre les nuages mais le risque d'une averse sera également présent. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré d'ouest-sud-ouest avec des pointes de 50 km/h. (Belga)