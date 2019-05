Un ciel hésitant pour débuter la semaine

(Belga) Le ciel sera changeant lundi après-midi avec un risque d'averse plus prononcé sur l'Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima ne dépasseront pas les 14 ou 15°C en Hautes-Fagnes et grimperont jusqu'à 19 ou 20°C en Campine et dans l'extrême sud du pays. Les éclaircies et les passages nuageux alterneront en soirée et des averses seront possibles durant la nuit, essentiellement à la Côte. Les minima seront compris entre 8 et 12°C.

La journée de mardi sera très variable avec des averses régulières. Le temps devrait redevenir plus sec au littoral en milieu de journée, avec de larges éclaircies qui s'étendront progressivement à l'intérieur des terres dans l'après-midi. Les maxima flotteront autour des 12 à 17°C, sous un vent généralement modéré. Des rafales pourraient toutefois atteindre jusque 55 km/h par endroits. Mercredi débutera sous le soleil, avant que de nombreux nuages ne se développent. Le temps restera sec sur la plupart des régions, bien que des ondées locales ne seront pas à exclure. Les maxima se situeront entre 14°C en Hautes-Fagnes et 19°C en Campine. (Belga)