Un ciel incertain pour la semaine de la rentrée

(Belga) Le ciel sera changeant lundi après-midi, avec une alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit parfois quelques averses, surtout sur le centre et l'est du pays. Les maxima seront compris entre 16°C en Hautes­ Fagnes et 21°C ailleurs. Le vent sera souvent modéré de secteur nord dans l'intérieur des terres, et modéré à assez fort de nord-nord­-est à la Côte.

Il faudra toujours composer avec quelques averses dans la soirée, surtout sur l'est et peut­ être encore aussi sur le centre du pays. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec mais des nuages bas se formeront en beaucoup d'endroits. Quelques bancs de brouillard seront localement possibles en Ardenne. Les minima se situeront entre 10 et 15°C. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord­-nord­-est. Mardi matin, la visibilité sera parfois réduite en Ardenne, en raison de la brume, du brouillard et des nuages bas. Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Une averse sera possible mais le risque sera limité et le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 17 et 23°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-est. Mardi soir, de larges éclaircies sont d'abord prévues mais le ciel deviendra rapidement très nuageux à la Côte. Dans le courant de la nuit, les nuages bas gagneront du terrain par le nord. En Ardenne, de la brume et localement du brouillard pourraient se former. Les minima se situeront entre 10 et 16°C, sous un vent de nord faible à modéré. Mercredi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas sur toutes les régions. En plaine, le temps pourra être brumeux alors qu'en Ardenne, la visibilité sera réduite par du brouillard. En cours de journée, des périodes ensoleillées s'imposeront progressivement sur le sud­-est du pays. Ailleurs, il fera toujours très nuageux avec la possibilité de l'une ou l'autre faible averse sur l'ouest et le nord. Quelques éclaircies pourront également se développer au littoral. Les températures iront de 15°C en Hautes­ Fagnes à 19°C sur le centre et 21 ou 22°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré. Jeudi, il y aura d'abord de larges périodes ensoleillées sur le centre et l'est du pays. Il fera plus nuageux sur l'ouest. Ensuite, avec le développement de nuages cumuliformes sur toutes les régions, la nébulosité deviendra variable, mais il fera sec. Les éclaircies s'imposeront davantage sur l'est tout au long de la journée. Les maxima évolueront entre 18 et 22°C. Le vent restera faible à modéré. Vendredi, le temps sera sec et ensoleillé. Quelques nuages pourront se développer sur l'ouest en cours d'après­-midi. Les maxima s'échelonneront entre 19 et 23°C sous un vent faible à modéré. (Belga)