Un ciel nuageux accompagné çà et là d'une fine pluie voire de quelques flocons

(Belga) Malgré quelques éclaircies, les nuages resteront prédominants vendredi et pourront localement laisser s'échapper quelques gouttes de pluie voire quelques flocons sur les hauteurs, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la Côte.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera abondante avec éventuellement un peu de précipitations dans l'est au passage d'une perturbation sur l'Allemagne. Samedi, des éclaircies seront possibles dans l'ouest mais, dans la plupart des régions, le ciel sera très nuageux avec la possibilité de quelques faibles pluies, surtout dans l'est du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira de faibles chutes de neige en matinée. Les températures seront un peu plus douces avec des maxima de 3 à 8 degrés. Dimanche, la nébulosité sera variable mais le temps sera généralement sec. Les maxima se situeront entre 2 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest. En soirée, une perturbation affaiblie gagnera la Belgique et le ciel deviendra très nuageux avec un risque de quelques pluies. (Belga)