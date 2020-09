Un ciel nuageux et des températures douces

(Belga) Le ciel sera souvent très nuageux malgré quelques éclaircies ce mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques gouttes de pluie menaceront de tomber mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes­ Fagnes et 24 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest avant de s'orienter au nord-ouest en journée.

Ce soir et cette nuit, une faible perturbation abordera le nord-ouest du pays avec une nubolosité abondante et temporairement quelques pluies. Des éclaircies se développeront dans le nord du pays en fin de nuit. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré. (Belga)