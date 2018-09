(Belga) Le temps sera à nouveau instable ce lundi avec un ciel partagé entre nuages, averses et éclaircies. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 14 ou 15 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré et soufflera de secteur ouest, s'orientant au nord-ouest. A la côte, il sera modéré de nord-ouest, s'orientant au nord.

Ce lundi soir et dans la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. En fin de nuit, de la brume et quelques bancs de brouillard pourront se former. Minima entre 1 degré en Hautes Fagnes, 4 ou 5 degrés dans le centre et 7 degrés dans l'ouest. Le vent du nord sera faible puis graduellement variable. Mardi matin, la brume ou les bancs de brouillard présents localement se dissiperont rapidement et laisseront place à un temps ensoleillé. L'après-midi, l'IRM prévoit des passages nuageux mais un temps sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou 16 degrés en plaine, sous un vent généralement faible de secteur est ou de directions variées. (Belga)