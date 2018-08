Un ciel partagé entre nuages éclaircies

(Belga) Il fera sec ce jeudi avec des nuages et des périodes ensoleillées dans la plupart des régions. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera d'abord très nuageux avec encore un peu de pluie, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 16 et 19 degrés en Ardenne, autour de 18 degrés au littoral et entre 19 et localement 21 degrés ailleurs. Le vent sera faible d'ouest-nord-ouest, deviendra modéré et virera ensuite au secteur nord-nord-ouest à nord.

La nuit prochaine, le temps restera sec partout avec de larges éclaircies. Graduellement, le ciel se couvrira et en fin de nuit, quelques averses ne seront pas exclues le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 7 degrés en haute Belgique et 14 degrés au littoral, sous un vent faible, qui soufflera d'abord de secteur nord puis de nord-est à est. Vendredi matin, la nébulosité sera abondante et accompagnée de quelques averses le long de la frontière française. Ensuite, le temps deviendra sec avec des champs nuageux et de belles périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 ou 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de secteur nord-est. (Belga)