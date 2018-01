Un ciel partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) La journée de vendredi débutera sous un ciel peu nuageux à l'ouest et au centre du pays, tandis que des nuages bas sont attendus ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, sous des maxima compris entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 à 8 degrés ailleurs. Le risque d'averse restera très limité.

Le vent, de secteur sud à sud-ouest tournant vers l'ouest-nord-ouest sera faible à parfois modéré. En soirée, les éclaircies gagneront du terrain, avant le retour d'un brouillard localement givrant qui pourra se former sur de nombreuses régions. Les minima oscilleront entre -3 degrés dans les Hautes-Fagnes et 2 degrés au littoral. La grisaille sera au rendez-vous pour le début du week-end. Les champs nuageux alterneront ensuite avec quelques éclaircies, plus larges dans l'après-midi, et le temps devrait rester sec. Le mercure ne dépassera pas 4 à 8 degrés, sous un vent de sud à sud-ouest d'abord faible à modéré, puis modéré à assez fort. Le nébulosité sera abondante, dimanche, et des périodes de faibles pluies ou bruines ne sont pas exclues. Le temps devrait toutefois rester doux, avec des maxima compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera assez fort au littoral. La douceur se prolongera lundi, malgré un temps assez couvert et un risque de quelques faibles pluies intermittentes. (Belga)