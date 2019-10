Un ciel partagé entre nuages et éclaircies jeudi

(Belga) Le temps sera couvert mercredi après-midi avec une possibilité de pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. Le vent sera encore bien présent avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des averses seront encore possibles, essentiellement sur l'est. Les minima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes, 8 à 9 degrés sur le centre et 12 degrés au littoral. Jeudi, alternance de nuages et d'éclaircies. Localement, quelques averses seront encore possibles, surtout sur le nord du pays. En de nombreux endroits, le temps restera généralement sec. Les maxima atteindront 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés sur l'ouest et le centre. Une zone de pluies fera son retour dans la nuit de jeudi à vendredi et la journée de vendredi sera fort humide. Les maxima resteront assez frais avec des valeurs comprises entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés au littoral.