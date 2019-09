Un ciel partagé entre soleil et nuages mardi après-midi

(Belga) Le ciel deviendra partiellement à très nuageux à partir du nord mardi après-midi, avec la possibilité de quelques gouttes, essentiellement le long de la frontière avec les Pays-Bas. Le temps restera toutefois assez ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM. La Gaume bénéficiera des conditions les plus ensoleillées avec des maxima jusque 20 degrés. Ailleurs, les températures atteindront des valeurs comprises entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre.

Mardi soir et la nuit suivante, les champs nuageux se dissiperont en grande partie mais, dans le nord et l'ouest du pays, les éclaircies resteront rares. Le temps se refroidira sensiblement, les minima seront alors compris entre 1 et 6 degrés en Ardenne (où de faibles gelées au sol seront possibles), entre 5 et 8 degrés dans le centre, et entre 10 et 12 degrés sous la couverture nuageuse de la région côtière, de l'ouest ainsi que du nord du territoire. Mercredi, le ciel sera à nouveau partiellement à très nuageux dans le centre et le nord du pays. Les éclaircies concerneront surtout le sud du territoire ainsi que les régions proches de la frontière française. Le temps restera majoritairement sec mais quelques gouttes seront localement possibles dans le nord. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés dans l'ouest ainsi que le sud du pays.