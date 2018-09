Un ciel plus couvert à la Côte, du soleil ailleurs

(Belga) Dimanche commencera sous le soleil avant qu'une importante couche nuageuse arrive par l'ouest du pays. Les maxima iront jusqu'à 17 degrés, annonce l'IRM.

En fin de journée, de faibles pluies sont attendues au littoral. Les maxima se situeront autour de 13 degrés en Hautes-Fagnes, de 14 degrés au littoral et de 17 degrés en Gaume et dans le centre. Le vent sera faible, à parfois modéré l'après-midi, d'abord de direction variable, puis de secteur nord-ouest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra très nuageux avec parfois quelques faibles pluies ou averses. Les minima se situeront entre 5 degrés en Ardenne et 11 degrés à la Côte. Le vent deviendra généralement modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord à nord-ouest. Lundi, le temps sera plus instable. Soleil et nuages alterneront et quelques averses pourraient tomber. Le temps sera toutefois plus sec en Lorraine belge. Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 ou 16 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort, et même parfois fort à la côte, de secteur nord-ouest avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. (Belga)