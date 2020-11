Un début de journée nuageux avant l'arrivée d'éclaircies

(Belga) La journée de lundi débutera sous un ciel partiellement à très nuageux, avec de temps en temps encore quelques faibles pluies ou averses principalement dans le sud et l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Au cours de l'après-midi, des éclaircies se dessineront depuis l'ouest, sous des maxima compris entre 8 degrés en Hautes- Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent modéré, et assez fort à la mer, soufflera de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h.

Pendant la nuit, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies, puis la nébulosité augmentera depuis l'ouest, suivie de quelques faibles pluies ou bruines. Les minima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés à la mer, sous un vent modéré de sud-ouest. Mardi, il fera sec sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les températures maximales oscilleront entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. (Belga)